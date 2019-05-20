Каждый из нас – переселенец: Зеленский сделал заявление о Донбассе. Новости

Украинцы избрали путь в Европу с мечтой о ней, но есть не только мечта, но и общая боль – это война на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 мая, заявил после принятия присяги, выступая с трибуны Верховной Рады, президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый из нас погиб на Донбассе. Каждый день мы теряем каждого из нас и каждый из нас переселенец: и те, кто потерял собственный дом, и те, открыл двери собственного дома, разделив эту боль. И каждый из нас – заробитчанин, тот, кто не нашел себя дома, а нашел заработок на чужбине, те, кто в борьбе с бедностью теряет свое достоинство. Но мы все это преодолеем, потому что каждый из нас – украинец», – сказал он.

«Мы все – украинцы. Не существует больших или меньших, правильных или неправильных. Все – украинцы – от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре и в Одессе. Мы все украинцы, и мы должны быть едиными, потому что только тогда мы сильные», – заявил президент.

Глава государства также призвал украинцев, живущих за рубежом, вернуться на Родину и пообещал выдать гражданство Украины каждому, кто захочет трудиться на благо своей страны.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.

Читайте также: