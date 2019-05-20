Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады. Новости

На торжественном заседании Верховной Рады Украины сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов через 2 месяца. Как передает корреспондент «Донецких новостей», он также перечислил задания для нардепов на это время.

«Вы сами назначили инаугурацию на понедельник, рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет, будем с вами работать. Поэтому я вас очень прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки», – сказал Зеленский.

Глава государства также потребовал уволить глав СНБО, Генеральной прокуратуры и министра обороны Украины. «Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала этого достаточно. У вас на это будет два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе – неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду», – заявил президент.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства.

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