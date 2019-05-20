Зеленский рассказал, на что готов ради мира на Донбассе. Новости

Ради мира на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский готов на все. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 20 мая, с трибуны Верховной Рады.

«Наше первое задание – прекращение огня на Донбассе», – подчеркнул Зеленский.

«Меня часто спрашивали, на что я готов ради прекращения огня. Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? Могу заверить, ради того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения, я точно не боюсь потерять свою популярность», – сказал президент.

По его словам, он даже готов без колебаний потерять свою должность, если это нужно будет ради мира на Донбассе. «Не теряя наши территории – никогда. История несправедлива – это правда. Не мы начали эту войну. Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», – заявил глава государства.

«Наш следующий шаг – возвращение всех потерянных территорий. Но невозможно потерять то, что и так наше по праву – и Крым, и Донбасс – это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли главное – людей, и сегодня мы должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие – они наши, они – украинцы», – добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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