Президент Украины призвал правительство уйти в отставку. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров подать в отставку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 20 мая, с трибуны Верховной Рады.

По его словам, кроме войны на Донбассе, в Украине много социальных и экономических проблем, которые так и не решены правительством. «Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом (Рональд Рейган, – прим. ред.): "Правительство не решает наших проблем – правительство и есть наши проблемы"», – сказал он.

«Я не понимаю наше правительство, которое разводит руками и говорит: "Мы ничего не можем сделать". Это неправда. Можете. Вы можете взять бумагу и ручку, и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, люди это оценят», – заявил Зеленский.

По его словам, в политику должны прийти новые люди, у которых в кабинетах не должно быть фотографий действующего президента. «Чтобы не было моих портретов, потому что президент – не икона, не идол. Президент – это не портрет. Повесьте фотографии своих детей, и перед каждым решением смотрите им в глаза», – отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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