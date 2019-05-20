В «ДНР»: Житель Макеевки хранил дома боеприпасы. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) мужчина хранил дома боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», сотрудники «МВД» «обнаружили и изъяли у 27-летнего местного жителя боеприпасы». «В ходе проведения осмотра домовладения горожанина правоохранители обнаружили и изъяли 289 патронов калибром 5,45 мм, корпус гранаты РГН и запал к ней. Изъятые боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД ДНР. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

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