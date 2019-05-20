В «ДНР» за выходные произошло почти 30 ДТП. Новости

На неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области с 18 по 19 мая произошло 11 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, а также 18 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
Отмечается, что 18 мая в Кировском районе Донецка 19-летний водитель мотоцикла «КТМ» не справился с управлением и опрокинулся. Еще две аварии с пострадавшими произошли в Шахтерске и с. Розовка, в результате которых телесные повреждения получили водитель скутера и мотоциклист.
«В тот же день в Шахтерске водитель автомобиля Сhevrolet Аveo при повороте налево не уступил дорогу скутеру Viper Storm и совершил с ним столкновение... В с. Розовка Шахтерского района водитель мотоцикла Yamaha на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 211010 и совершил с ним столкновение», – заявили в «полиции».
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