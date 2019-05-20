Путин не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией. Новости

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять президента Украины Владимира Зеленского с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет российское агентство «ТАСС».

«Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», – сказал он.

«Но первые успехи [в восстановлении отношений Москвы и Киева] будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом», – заявил Песков.

Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин пока что не планирует контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что Кремль рассчитывает, что переговоры об обмене пленными продолжатся.

«Эта тема активно обсуждалась в рамках имеющихся каналов, в рамках контактной группы, поэтому мы надеемся, что эти обсуждения продолжатся. Россия неоднократно говорила о своей заинтересованности в этом. Вместе с тем, там были определенные проблемы с квалификацией тех или иных лиц, с определением, о ком точно идет речь», – утверждает Песков.

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