Для жителей прифронтовой зоны на Донетчине будет работать мобильная клиника. Новости

Для жителей прифронтовых населенных пунктов на Донетчине, расположенных вблизи поселка Зайцево, будет работать мобильная клиника. Об этом сегодня, 20 мая, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Зайцево.

«22 мая будет вести прием врач-терапевт и мобильная клиника Международного Комитета Красного Креста. В населенном пункте Пески-2 – в здании гуманитарного штаба с 9:00 до 10:00. В населенном пункте Майорск – в здании военно-гражданской администрации с 11:00 до 12:00», – говорится в сообщении.

«При необходимости можно будет сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. По результатам обследования будут предоставляться гуманитарные лекарственные средства (бесплатно)», – сообщили в военно-гражданской администрации Зайцево.