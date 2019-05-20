На Луганщине стало больше матерей-героинь. Новости

На Луганщине шестеро женщин получили почетное звание Украины «Мать-героиня». Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«Среди награжденных две жительницы Беловодского района. Одна из них родила и воспитала 11 детей, вторая – 6. Две жительницы Старобельского района достойно воспитали по 5 детей. Каждая из двух женщин из Новопсковского и Сватовского районов является мамой 6 детей», – сказано в сообщении.

«В течение 2015-2019 годов 72 женщинам, которые живут в Луганской области, присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня". Им выплачивается единовременное вознаграждение в 10-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. Таким образом, в 2019 году эта сумма составит 19 тыс. 210 грн», – отметили в Луганской облгосадминистрации.