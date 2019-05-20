В Мариуполе группа молодых ребят устроила драку в автобусе и ограбила мужчину (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) по «горячим» следам задержали компанию молодых людей, которые устроили драку в автобусе и ограбили одного из пассажиров. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

Отмечается, что об инциденте, который произошел в Кальмиусском районе по проспекту Карпова, вчера вечером в полицию сообщили пассажиры автобуса.

«Прибыв на вызов, патрульные встретились с 49-летним потерпевшим, который подтвердил, что компания подростков в составе 8 человек, среди которых были девушки и собака бойцовской породы, во время словесного конфликта начали его бить, после чего забрали сумку, в которой находились паспорт, водительское удостоверение и документы на автомобиль, а также деньги в сумме около 800 грн», – говорится в сообщении.

«После компания разбила окно в транспортном средстве и ушла в неизвестном направлении. Полицейские получили детальное описание нападавших, и вместе с потерпевшим начали обследовать прилегающую территорию. Возле здания по улице Чкалова, 10 инспекторы увидели похожую по описанию компании. Патрульные задержали 8 человек в возрасте от 17 до 23 лет», – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что во время поверхностной проверки у одной из девушек в сумке нашлись документы потерпевшего. Сама девушка уверяла, что принимала участие только в драке, но сумку не забирала. Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств компанию задержали и передали следователям Кальмиусского отделения полиции Мариуполя.