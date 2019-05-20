Президент Украины встретился с главами иностранных делегаций . Новости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главами иностранных делегаций и послами иностранных государств. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина – демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное – в борьбе с российской агрессией», – сказал Зеленский.

Он также выразил надежду, что количество международных партнеров Украины будет расти, а «Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все будут гордиться».

Владимир Зеленский завершил свою речь, пообещав, что Украина прославится на весь мир.

Отмечается, что на инаугурацию Владимира Зеленского прибыли 5 лидеров иностранных государств – Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы Венгрии. Также сейчас в Украине находятся вице-президент Европейской комиссии, министр энергетики США и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, и ряд других почетных гостей.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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