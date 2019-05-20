Ситуация в пунктах пропуска днем 20 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Aleksandr: «11:51. "Каргилл", из Украины. Общая 20 машин. Льготная – 15»;

Елена: «13:01. "Каргилл" в Украину никого. Из Украины на днр очередь часа на два»;

Александер: «13:40. В Донецк на "Каргилле" 11 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:44. В Еленовке в Украину очереди нет. Около 10 машин»;

Марина: «12:25. Еленовка. В Украину никого, в Донецк – 20 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Stanislav: «10:21. Пищевик в Мариуполь около 100 авто. Октябрь сразу на проверку».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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