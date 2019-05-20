В Константиновке мужчина прыгнул с пешеходного моста на дорогу. Новости

Житель Константиновки (Донецкая обл.) прыгнул с пешеходного моста на дорогу. Он скончался до прибытия «скорой».

По информации Константиновского отделения полиции, мужчина средних лет поднялся на пешеходный мост завода им. Фрунзе в районе парка Металлургов, и с него бросился вниз на проезжую часть, чтобы свести счеты с жизнью. Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался до прибытия «скорой помощи».

Со слов родственников погибшего, он в последнее время был неравнодушен к алкоголю. По факту открыто уголовное производство по статье «Самоубийство».

Источник: Знамя индустрии