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В Константиновке мужчина прыгнул с пешеходного моста на дорогу. Новости

В Константиновке мужчина прыгнул с пешеходного моста на дорогу

20.05.19 14:59zi.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Житель Константиновки (Донецкая обл.) прыгнул с пешеходного моста на дорогу. Он скончался до прибытия «скорой».

По информации Константиновского отделения полиции, мужчина средних лет поднялся на пешеходный мост завода им. Фрунзе в районе парка Металлургов, и с него бросился вниз на проезжую часть, чтобы свести счеты с жизнью.  Пострадавший получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался до прибытия «скорой помощи».

Со слов родственников погибшего, он в последнее время был неравнодушен к алкоголю. По факту открыто уголовное производство по статье «Самоубийство».

Источник: Знамя индустрии

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