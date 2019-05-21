Российское гражданство для «Л-ДНР»: Почему выдача паспортов РФ займет десятилетия. Новости

В «ДНР» «власти» похвастались количеством документов, собранных у жителей «республики» для оформления российских паспортов. Так, по данным «миграционной службы ДНР», поданы уже 2 107 пакетов документов. Однако, такие темпы означают, что полная «паспортизация Л-ДНР» продлится десятилетия, передает «Слово і Діло».

После подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном получении российских паспортов жителями неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, сбор соответствующих документов проводится в специальных «центрах миграционной службы МВД ДНР».

Только на территории, подконтрольной «ДНР», таких пунктов открылось 33 Затем их должны отвозить в центры выдачи российских паспортов, открытых на территории РФ, недалеко от границы с Украиной. Для получения паспорта претендент должен был появиться в такой центр лично.

Процесс «паспортизации» начался в «ДНР» 7 мая в 9:00 утра. Что и говорить, он вызвал немалый ажиотаж – люди массово ринулись получать паспорта «ДНР», потому что только их наличие позволяло рассчитывать на российский паспорт. Похожая ситуация наблюдалась и в «ЛНР». Однако очень скоро проявились и многочисленные «подводные камни» этой процедуры.

Прежде всего, на получение российского паспорта могли рассчитывать только «госслужащие» и «силовики». Остальным же из-за плохой организации работы в приемных пунктах приходилось простаивать в огромных очередях. По данным СМИ, в некоторых районах Донецка, документы для получения паспорта «ДНР» принимают по 1-3 человека. Они способны обслужить 10-25 человек в сутки, причем часть этого количества, могут быть отправлены подбирать недостающие документы.

Таким образом, возникает ситуация, при которой претенденту необходимо выстоять в очереди, чтобы получить талончик, дающий право... занять место в новой очереди на получение паспорта одной из «республик». Процесс можно ускорить, примерно за $ 300 или терпеливо ждать выдачи заветного бланка, которая может произойти примерно к осени.

Это касается только выдачи «республиканского» паспорта. Далее претендента ждет новый круг ада, связанный с получением уже российских бланков.

«Миграционная служба ДНР» 16 мая сообщила, что приняла уже 2 107 пакетов документов, предназначенных для выдачи российских паспортов. Как уже было сказано выше, выдачей этих паспортов занимаются центры, открытые на территории РФ, недалеко от границы с Украиной. Таких центров всего два – один для жителей «ДНР», а другой для жителей «ЛНР».

Как пояснил представитель главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов, каждый такой центр может обработать до 200 обращений. Много это или мало?

Уже имеющиеся 2107 пакетов с «ДНР», один из существующих центров обработает за 10-11 дней. Однако, по некоторым данным, на неподконтрольной Украине территории Донецкой области остались жить более 2,3 млн человек, а в Луганской области – 1,5 млн человек. Если российские паспорта захотят получить хотя бы 1 млн жителей неподконтрольной части Донецкой области, то в нынешней реальности, эта процедура займет более 13 лет. А если владельцами российских паспортов захотят стать хотя бы полмиллиона жителей Луганской области, то на это у них уйдет 7 лет. Это только в том случае, если оба центра будут работать с постоянной скоростью, без праздников и выходных.

Поэтому в нынешней ситуации процедура выдачи российских паспортов может затянуться на десятилетия. Конечно, и ее можно ускорить путем дачи различных взяток. Кроме того, в РФ обещали, в случае необходимости, открыть в Ростовской области новые центры выдачи паспортов. Возможно, в этом случае процесс будет более быстрым и комфортным. Но пока, если отталкиваться от имеющихся фактов, он выглядит именно так.

Это значит, что жителям неподконтрольной части Донбасса подсунули новый «сыр в мышеловке». Упрощенная процедура получения российских паспортов, лишь формально является таковой. На деле же она достаточно сложна и может занять такое количество времени, по прошествии которого какой-либо смысл в получении российского гражданства для отдельных людей вообще исчезнет...

Такая неспешность в выдаче российских документов на Донбассе позволяет сделать вывод, что паспортизация – это всего лишь еще один элемент комплексного давления России на Украину, переживающую смену власти. Степень этого давления можно уменьшать или усиливать, ускоряя или замедляя выдачу паспортов в «ДНР» и «ЛНР». Судьба жителей Донбасса на этом фоне в Кремле мало кого интересует.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

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