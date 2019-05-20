В «Л-ДНР»: За получение гражданства РФ участникам НВФ обещают денежное вознаграждение . Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Донбасса командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) распространяет информацию о возможности повышения денежного довольствия участникам НВФ из числа местного населения, которые получат российские паспорта. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает активные меры для предотвращения снижения уровня морально-психологического состояния личного состава передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, российскими офицерами распространяется информация о возможности повышения денежного довольствия военнослужащим, призванным из числа местного населения, которые оформят российское гражданство», – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Минобороны, денежное обеспечение сержантскому и рядовому составу постоянно задерживается и не выплачивается в полном объеме. Это приводят к росту протестных настроений среди личного состава.

«Так, в отдельных передовых подразделениях противника более трети личного состава изъявили желание досрочно уволиться с военной службы, возросло количество случаев самовольного оставления места службы и дезертирства», – сказано в сообщении.