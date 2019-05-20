Будет работать на Донбассе: Консультативная миссия ЕС в Украине создаст второе мобильное подразделение. Новости

Консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM) создаст дополнительное мобильное подразделение, которое будет работать на Донбассе и сотрудничать с правоохранителями. Об этом сегодня, 20 мая, заявил заместитель председателя Консультативной миссии ЕС Фредерик Весслау, передает «УНН».

Отмечается, что это будет второе мобильное подразделение, работающее на Востоке Украины.

«Мы рады тому факту, что мандат миссии был продлен. Этот мандат теперь будет составлять 2 года, ведь предыдущий длился 18 месяцев. Наша деятельность в новой фазе начинается с 1 июня. Также был на 25% увеличен бюджет нашей миссии, а также увеличено количество сотрудников. По направлениям нашей деятельности – в основном мы продолжим то, что было начато. Но также будут добавлены новые элементы. Например, мы будем вести более активную деятельность в сотрудничестве с Национальной Гвардией, также будем заниматься пограничными вопросами, другим направлениями. Кроме того, у нас начнет работать уже второе мобильное подразделение в дополнение к первому подразделению, которое ведет свою деятельность в различных городах в Украине», – пояснил Фредерик Весслау.

По его словам, работа нового подразделения будет сосредоточена на востоке страны. «Его деятельность будет сосредоточена в восточной, юго-восточной части Украины. Мы думаем, она будет сосредоточена на Мариуполе (Донецкая обл.), но не только. Заниматься это подразделение будет целым рядом вопросов и направлений, по которым в целом ведет свою деятельность консультативная миссия – это сотрудничество с местными органами полиции, прокуратуры, службы безопасности и другими», – добавил дипломат.