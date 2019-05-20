Жители Луганщины собрали для украинской армии более 63 млн грн. Новости

В Луганской области с января по апрель 2019 года жители уплатили почти более 63 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 20 мая сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

«За январь – апрель 2019 года поступления военного сбора составили 63 млн 417 тыс. грн. Это на 10,2 млн грн, или на 19,1% больше показателя за 4 месяца 2018 года», – говорится в сообщении.

В фискальной службе напомнили, что военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

«В Луганской области налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – подчеркнули в пресс-службе ГФС.

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