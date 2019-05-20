В Украине завтра стартует основная сессия ВНО. Новости

В Украине завтра, 21 мая, начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). В тестировании по математике примут участие более 160 тыс. человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Украинский центр оцениявания качества образования (УЦОКО).

Как отмечается, ВНО по математике начнется в 11:00, допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно могут распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов абитуриента до пункта проведения ВНО допущено не будет.

«Советуем участникам ВНО заранее узнать адрес проведения внешнего независимого оценивания по математике, указанный в приглашении-пропуске на информационной странице. Маршруты к пунктам проведения внешнего независимого оценивания размещены на сайтах региональных центров оценивания качества образования», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в УЦОКО рекомендуют участникам взять с собой две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также, по желанию, прозрачную бутылку с питьевой водой.

Кроме того, уточняется, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Также, участникам ВНО во время прохождения теста по математике запрещено пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т. п.

«На выполнение сертификационной работы по математике отведено 180 минут. Общее количество заданий в тесте – 33. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 62», – добавили в УЦОКО.

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