Германия предоставит Донбассу гранты на обновление центров первичной медпомощи. Новости

Правительство Германии выделило через Государственный банк развития Германии KfW гранты в объеме 14,45 млн евро на обновление примерно 60-70 центров первичной медицинской помощи, расположенных в Донецкой, Луганской, а также, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что, начиная с мая этого года, объем сфер, в которых Германия сотрудничает и оказывает помощь Украине, будет расширен за счет дополнительной сферы – поддержки в продвижении реформы децентрализации благодаря инвестициям в обновление инфраструктуры сельской медицины.

Соответствующая финансовое и проектное соглашение было подписано сегодня, 20 мая, в Киеве. «Подписание Соглашения дало "зеленый свет" реализации ранее оговоренного и согласованного проекта "Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VII". Целью проекта является поддержка комплексной и амбициозной медицинской реформы, которая началась в Украине в 2017 году и предусматривает, среди прочего, реформирование и улучшение функционирования учреждений первичной медицины», – сказано в сообщении.

С этой целью правительство Германии выделило через Государственный банк развития Германии KfW гранты в общем объеме 14,45 млн евро на обновление и оснащение современными медицинскими приборами примерно 60-70 центров первичной медицинской помощи, находящихся на подконтрольной украинским властям территории Донецкой, Луганской областей, а также, в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Проект будет реализован Украинским фондом социальных инвестиций (УФСИ) до конца 2022 года.

В Минсоцполитики уточнили, что с 2008 года и до сих пор правительство Германии выделило через KfW более 45 млн евро безвозвратной финансовой помощи для развития социальной инфраструктуры в Украине. Это позволило восстановить почти 450 объектов социальной инфраструктуры, в том числе, школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения, водопроводы и здания, предназначенные для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«Стоит отметить, что предыдущий проект, – УФСИ VI, направленный на обеспечение жилья для ВПЛ и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в восточных регионах Украины, начался в конце 2018 года и находится на стадии реализации. Его предшественник – Проект УФСИ V, находясь на завершающей стадии реализации, уже позволил восстановить жилье для более чем 700 вынужденных переселенцев в восточных регионах Украины и в Киеве и создать более 2 600 новых мест для детей в детских садах, расположенных там и в Киеве», – добавили в пресс-службе ведомства.