Прокуратура Донетчины требует ужесточения приговора пособнику НВФ «ДНР». Новости

Прокуратура Донецкой области обжалует в апелляционной инстанции слишком мягкий приговор пособнику участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», по вине которого в 2014 году погибли 10 воинов Вооруженных сил Украины и еще 5 попало в плен. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По правовой позиции публичного обвинения, которое поддерживала в Куйбышевском районном суде Запорожской области прокуратура Донецкой области, признан виновным в финансировании терроризма и приговорен к реальной мере наказания житель Шахтерского района, по вине которого погибли и попали в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, 29 июля 2014 года во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Латышево (Шахтерский р-н, Донецкая обл., НКТ*) находились 19 военнослужащих третьего отдельного полка спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины.

Войдя в доверие к военнослужащим 58-летний местный житель, сторонник «ДНР», ссылаясь на необходимость поехать к своей жене, выехал на своем автомобиле в направлении Снежного. «Оттуда мужчина вернулся в сопровождении не менее 4 единиц тяжелой военной бронетанковой техники вместе с участниками террористической организации "ДНР". В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен», – сказано в сообщении.

Кроме того, правонарушитель обвинялся в финансировании терроризма, поскольку в 2014 году зарегистрировал на неподконтрольной украинским властям территории предприятие и платил налоги в «центральный республиканский банк» «ДНР».

Уточняется, что спецоперация по розыску преступника длилась почти 2 года. Злоумышленник был задержан и арестован в июле 2016 года. Действия мужчины были квалифицированы по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Однако, суд пришел к выводу о виновности подсудимого только в финансировании терроризма и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и осуществлять финансовую хозяйственную деятельность на два года с конфискацией имущества.

Прокуратура не согласилась с таким решением и готовит жалобу в Апелляционный суд Запорожской области.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория