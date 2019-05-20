«Птахи Марії»: В Краматорске появился новый арт-объект (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) появилась новая скульптурная композиция «Птахи Марії». Она посвящена украинской художнице Марии Примаченко. Расположен арт-объект на пересечении улиц Дворцовой и Примаченко.

Автор скульптуры краматорский скульптор Вячеслав Гутыря над композицией трудился месяц. Скульптура птицы и 4 животных – образцы его собственной интерпретации работ Марии Примаченко.

Кроме того, возле скульптуры была облагорожена площадка. Уложен плиткой тротуар протяженностью 100 метров вдоль забора (всего будет уложено до конца июня 250 метров), установлены 5 скамеек, высажено 18 декоративных кустарников. В дальнейшем здесь появится подсветка, территория вокруг будет облагораживаться и в дальнейшем.

Рядом со скульптурой поселились сказочные звери Это 5 скульптур, которые изготовил Сергей Лаушкин. Работы выполнены из бетона, оформлены разноцветной плиткой – мозаикой. Основа сварена из металла, потом набита сетка, затем уложен бетон.

Открыли скульптурную композицию в минувшие выходные в присутствии автора и родственников Марии Примаченко: внука – Петра Примаченко и правнучки Марии Примаченко.

Источники: Facebook / Артем Гетьман, КраматорскPost

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