Супрун разъяснила, что делать, если взрослый контактировал с больным корью. Новости

Взрослому, который контактировал с человеком, больным корью, прежде всего, нужно не паниковать, не заниматься самолечением и придерживаться следующих правил. Об этом сегодня, 20 мая, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, люди, которые находились в прямом контакте с источником инфекции, то есть с человеком, больным корью, считаются контактными лицами, члены их семей – нет. К примеру, если в классе ребенка кто-то заболел корью, то ребенок считается контактным, а мать, отец, брат, сестра и другие члены семьи – нет. «Корь быстро передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при вдыхании мельчайших капель слизи, попавших в воздух при чихании, кашле или разговоре больного. То есть общение и пребывание в одном помещении с больным корью – это прямой контакт. Более того, вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов после того, как больной человек покинул помещение», – написала она.

По информации пресс-службы Минздрава, если вы получили две дозы вакцины КПК в детстве, у вас, скорее всего, уже сформировался иммунитет против кори. Обычно у людей, переболевших корью, формируется иммунитет к болезни. В то же время перенесенная корь не является противопоказанием к вакцинации.

Супрун рекомендует, как действовать в случае контакта с больным корью взрослым:

Первое и главное: вакцинироваться как можно быстрее. Любые возрастные ограничения для вакцинации отменены – сделать прививку бесплатно могут и дети, и взрослые любого возраста. Обратитесь к своему семейному врачу, терапевту или педиатру как можно скорее.

Если статус контактного лица и отсутствие иммунитета против кори подтверждается, то получить прививку против кори надо как можно раньше. Лучше всего в первые 3 дня с момента контакта.

Сейчас прививки можно сделать только в коммунальных учреждениях здравоохранения. Но уже с лета бесплатно вакцинироваться можно будет и в частных медицинских учреждениях, и у врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ.

«Вирус кори наиболее опасен для окружающих с момента появления первых симптомов у больного до окончания периода высыпания. Человек становится заразным примерно через 10 дней после инфицирования», – отметила и. о. министра здравоохранения.

Супрун подчеркивает, что прививки – единственный действенный способ защититься от кори. «Все области Украины полностью обеспечены вакцинами, предусмотренные Календарем прививок. Вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) – производства Бельгии и США. Их достаточно в каждой области», – подытожила она.

В случае, если вам отказывают из-за отсутствия вакцин, в пресс-службе Минздрава рекомендуют обратиться с письменным запросом к руководителю учреждения, а дальше в местное управление или департамент здравоохранения для решения вопроса.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала этого года корью заболели более 47 тыс. человек. От осложнений болезни умерли 16 человек.

Читайте также: