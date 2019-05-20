На Луганщине цены на ряд продуктов питания ниже среднеукраинских. Новости

На Луганщине цены на ряд продуктов питания в апреле был ниже среднеукраинских. Об этом сегодня, 20 мая, со ссылкой на мониторинг Государственной службы статистики Украины, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Отмечается, что в апреле больше всего подешевели куриные яйца – на 14,2%. Кроме того, наблюдалось снижение цен на рис, сахар, яблоки, сало, ячневые крупы и подсолнечное масло.

«В то же время на ряд продуктов питания в Луганской области цены ниже среднеукраинских. В частности, это хлеб пшеничный из муки высшего сорта, который стоит 17,52 грн, что на 22,6% дешевле средней цены продукта по Украине», – говорится в сообщении.

В частности, в Луганской области цены ниже средних по Украине на следующие продукты:

яйца куриные – 18,12 грн (на 10,3%);

сало – 68,32 грн (на 9,8%);

ячневая крупа – 11,41 грн (на 9,8%);

хлеб пшеничный из муки первого сорта – 16,67 грн (на 9,5%);

манная крупа – 13,11 грн (на 8,7%);

хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 17,57 грн (на 8,5%);

капуста белокочанная – 23,52 грн (на 5%);

молоко пастеризованное (жирностью до 2,6% включительно) – 23,33 грн (на 4,1%);

сахар – 13,54 грн (на 3,8%);

рис – 22,36 грн (на 3%).

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