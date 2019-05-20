Корь в Краматорске: Количество заболевших увеличилось. Новости

На сегодня, 20 мая, в Краматорске (Донецкая обл.) количество заболевших корью составляет 160 случаев. Об этом сообщила начальник отдела здравоохранения Валерия Мельник, передает пресс-служба Краматорского городского совета.

«В минувшие выходные количество больных корью выросло на 3 человека и составляет 160 случаев (с 18 апреля). Это 106 взрослых и 54 ребенка. В настоящее время в стационарах проходят лечение 8 взрослых и 4 ребенка», – сказала она.

По словам Мельник, тяжелых состояний среди больных нет.

Как сообщалось ранее, в Украине с начала этого года корью заболели более 47 тыс. человек. От осложнений болезни умерли 16 человек.

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