Количество пересечений через линию разграничения на Донбассе снизилось. Новости

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения снизилось на 16 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем. Количество пересечений в апреле было таким же, как и в прошлом году (апрель 2018). Об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии соприкосновения: апрель 2019»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном сегодня, 20 мая, на сайте организации.

Согласно отчету, 67% респондентов были старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 69%.

«ГПСУ продолжает ограничивать движение людей, которые перевозят маломобильных лиц между блокпостами подконтрольных и неподконтрольных украинской власти территорий за плату. Такие лица вынуждены проходить большое расстояние пешком», – говорится в отчете.

Также сообщается, что в жаркие дни люди на КПВВ «Станица Луганская» теряли сознание из-за духоты под навесами (до 20 случаев в неделю).

Что касается факторов беспокойства и длительности пересечения, то правозащитники представили инфографику:

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«Наблюдая за процессами пересечения и изучая мнения людей, которые пересекают линию соприкосновения, БФ "Право на защиту" способствует соблюдению законных норм и правил всеми участниками процесса пересечения и улучшению ситуации путем предоставления рекомендаций относительно необходимых изменений для улучшения условий обслуживания лиц, пересекающих КПВВ», – отмечают правозащитники.

Напомним, что в течение апреля линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекло 1 млн 126 тыс. 100 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области – 872 тыс. 900 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 253 тыс. 200 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение визитов на 5 КПВВ в апреле 2019 года. Были опрошены 2 127 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.

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