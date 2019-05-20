Переселенцам: Отменят ли справку ВПЛ при поездке в отпуск за границу. Новости

Выезд за границу переселенца в отпуск не является основанием для отмены ему справки о постановке на учет внутреннее перемещенного лица (ВПЛ). Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, согласно действующему законодательству, существует исчерпывающий перечень оснований прекращения действия справки. Статья 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» предусматривает:

«1. Основанием для отмены действия справки о постановке на учет ВПЛ и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о ВПЛ являются обстоятельства, при которых ВПЛ:

подало заявление об отказе от справки;

совершило преступления: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирование терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;

вернулось к покинутому месту постоянного проживания;

выехало на постоянное место жительства за границу;

подало заведомо недостоверные сведения».

Также в законе говорится, что «решение об отмене действия справки принимается руководителем структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов по месту жительства и предоставляется внутренне перемещенным лицам в течение 3-х дней со дня принятия такого решения».

«Выезд за границу в отпуск не подпадает ни под один из пунктов. В случае отмены – обязательно получите письменное решение с указанием оснований, что в дальнейшем может быть вами обжаловано», – резюмировали правозащитники.

Напомним, что в Украине справку ВПЛ зарегистрированным переселенцам нужно получать отдельно и на несовершеннолетних детей.

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