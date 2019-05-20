Компенсация за разрушенное жилье на Донбассе: Эксперты обсудили разработку механизма оценки ущерба. Новости

В офисе омбудсмена Украины состоялась первая встреча рабочей группы по разработке механизма оценки ущерба лицам, недвижимое имущество которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий на Донбассе. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, 17 мая, в обсуждении участвовали представители УВКБ ООН, Датского совета по делам беженцев, Норвежского совета по делам беженцев, БФ «Право на защиту», Фонда государственного имущества Украины, Совета Европы, Мониторинговой миссии ООН, ОО «Донбасс-SOS», Министерства юстиции Украины, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в начале встречи был озвучен тезис, что необходимо разработать такой механизм, который был бы релевантным как для пострадавших, так и для государственных органов.

Участники рабочей группы пришли к соглашению, что при разработке механизма следует учитывать, что оценка имеет две составляющие – техническую, за которую отвечает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и материальную, за которую отвечает Фонд государственного имущества Украины.

«Одной из проблем является то, что на законодательном уровне не определено, что есть механизм оценки ущерба лицам, недвижимое имущество которых было повреждено или разрушено именно в результате боевых действий в целом. При этом, важно не разделять ситуации, когда имущество разрушено на подконтрольной украинской власти территории или на временно оккупированной. Необходимо определиться, применять ли существующий механизм, адаптируя его к применению в условиях вооруженного конфликта, или разрабатывать что-то кардинально новое», – говорится в сообщении.

Второй вопрос, вызвавший дискуссию, – необходимость пострадавшим заказывать независимую оценку разрушений, предусматривающую оплату такой услуги (от 1 до 2 тыс. грн) за собственные средства. Часто эта сумма является неподъемной для лиц, пострадавших в результате боевых действий и потерявших свое жилье.

Участники встречи также обсуждали необходимость определения категорий причиненных разрушений. Определенный такой перечень использует ГСЧС. Есть также критерии, которые использовали в других государствах в похожих условиях.

Как отмечается, при обсуждении вопросов, касающихся выработки механизма оценки, был высказан тезис, что следует разработать и единственный образец акта обследования разрушений, ведь на данный момент в различных населенных пунктах используются различные экземпляры документов, что вызывает различия в процедуре, механизмах и других аспектах оценки.

«По итогам встречи было принято решение проанализировать международный опыт и украинское законодательство, касающихся механизма оценки ущерба лицам, недвижимое имущество которых было повреждено или разрушено в результате боевых действий. Это позволит участникам рабочей группы выработать общую позицию относительно того, каким должен быть новый механизм», – подытожили общественники.

Напомним, что по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которые были обнародованы в последнем отчете, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. домов гражданского населения. По информации, которую предоставили Донецкая и Луганская областные государственные администрации, на подконтрольной правительству Украины территориях по состоянию на февраль 2019 года количество поврежденных жилых домов всех форм собственности составляет – 20 354 объектов. В Луганской области – 7 433 домов, в Донецкой – 12 921.

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