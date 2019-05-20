Правозащитники назвали число смертей при пересечении линии разграничения за 3 месяца. Новости

На Донбассе за период январь-март этого года на подконтрольной украинской власти территории при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) произошло 14 смертельных случаев. Об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (1 квартал 2019)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.
«Мониторы БФ "Право на защиту" сообщили о 14 смертельных случаях на подконтрольной украинской власти территории в I квартале 2019 года», – говорится в отчете.
Так, 6 из них произошли на КПВВ «Станица Луганская».
Шесть человек погибли в автомобильной катастрофе вблизи КПВВ «Марьинка».
Один человек скончался на КПВВ «Новотроицкое».
«По информации Совместного центра по контролю и координации, еще один человек умер в буферной зоне за украинским "нулевым" блокпостом на КПВВ "Марьинка"», – сообщается в отчете.
Напомним, что, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях скончались 19 человек.
* В основу отчета положены данные, собранные в течение 120 визитов в течение января-марта на каждом из 5 КПВВ. Были опрошены 6 372 человека. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.
Читайте также:
- 18 и 19 случай с начала года: В ОБСЕ рассказали о смертях на КПВВ Донбасса
- Черныш рассказал, почему люди умирают на КПВВ
- В ООН считают пересечение линии разграничения на Донбассе унизительным и опасным
- На КПВВ умерли два человека
- Проходила физическую идентификацию: На КПВВ «Станица Луганская» умерла женщина
- При пересечении линии разграничения умер пожилой мужчина
- В соцсетях сообщают о смерти молодого мужчины на КПП «ЛНР»
- Спасти не удалось: На КПВВ «Майорское» умер пожилой мужчина
- На одном из КПВВ Донбасса в автомобильной очереди умер мужчина
- В ОБСЕ рассказали о смерти мужчины на КПВВ «Марьинка»
- За пенсией: По «линии жизни» через «линию смерти»
Комментарии