Правозащитники назвали число смертей при пересечении линии разграничения за 3 месяца. Новости

На Донбассе за период январь-март этого года на подконтрольной украинской власти территории при пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) произошло 14 смертельных случаев. Об этом говорится в отчете «Мониторинг контрольных пунктов въезда-выезда на востоке Украины (1 квартал 2019)»* Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном на сайте организации.

«Мониторы БФ "Право на защиту" сообщили о 14 смертельных случаях на подконтрольной украинской власти территории в I квартале 2019 года», – говорится в отчете.

Так, 6 из них произошли на КПВВ «Станица Луганская».

Шесть человек погибли в автомобильной катастрофе вблизи КПВВ «Марьинка».

Один человек скончался на КПВВ «Новотроицкое».

«По информации Совместного центра по контролю и координации, еще один человек умер в буферной зоне за украинским "нулевым" блокпостом на КПВВ "Марьинка"», – сообщается в отчете.

Напомним, что, по данным СММ ОБСЕ, с начала 2019 года при пересечении линии разграничения в Донецкой и Луганской областях скончались 19 человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 120 визитов в течение января-марта на каждом из 5 КПВВ. Были опрошены 6 372 человека. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.

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