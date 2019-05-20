На Луганщине обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами. Новости

В Новоайдарстком районе (Луганская обл.) сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил обнаружили схрон с крупнокалиберными средствами поражения. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, из тайника, обустроенного на прежнем месте дислокации одной из воинских частей в Новоайдарском районе, правоохранители изъяли более 270 артиллерийских снарядов ОФ-22 калибра 152 мм и почти 300 подрывников РГМ-2.

Как отмечается, в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 413 УК Украины продолжается расследование по выясненю всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству схрона.

«Мероприятия по изъятию средств поражения проводились совместно с работниками Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям», – уточнили в СБУ.

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