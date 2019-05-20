Ринат Ахметов: Мы верили и работали. И самое главное – мы добились этой победы. Новости

Президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов дал эксклюзивное интервью телеканалу «Футбол 1», в котором рассказал о победе в финале Кубка УЕФА – 2009.

– Я помню тот состав: Пятов, Чигринский, Кучер, Срна, Рац, Левандовски, Фернандиньо, хотя до этого всегда играл Гай, Виллиан, Илсиньо, Жадсон, Адриано. Мирча Луческу, когда мы с ним разговаривали в день финала, – от него шла уверенность. Он говорит: «Президент, я уверен, что мы выиграем Кубок УЕФА». Но я тоже верил. Я тоже верил, что мы в состоянии завоевать Кубок УЕФА. Я помню, когда мы едем на стадион, и там оказалось много болельщиков «Вердера», но, когда я пришел на стадион и посмотрел, оказалось, что наших болельщиков тоже было очень много. За что им огромное спасибо. У меня дрожь по телу, очень сильно переживал, очень сильно волновался. Я тогда нарушил все приметы. Я тогда надел костюм, приехал в клубном костюме. И думал: к чему бы это, почему я нарушил эту примету?

Но мы очень хорошо начали игру. Адриано уже имел возможность забить. Когда Рац дал передачу на Адриано и тот забил гол, я подлетел: был счастлив. Мы 1:0 повели. Я думал, что, когда мы забили гол и я подлетел, подпрыгнул от радости, не нужно было этого делать. Нужно было сидеть молча и не радоваться. Я подумал, что это что-то от меня не то пошло.

Мы контролировали игру. Потом был необязательный штрафной у наших ворот. На 34-й или 35-й минуте. И бразилец Налдо метров с тридцати пяти ударил, и Пятов не удержал мяч. И счет 1:1. Ничего хорошего в адрес Пятова я тогда не думал. Как такой мяч можно было пропустить? Все плохое, что можно было сказать в адрес Андрея, я про себя говорил. Дарио, как настоящий капитан, сразу подошел и поддержал Пятова, чтобы не было мандража. Мы сразу могли пропустить второй гол. Нам мог забить Писарро. Нам тогда повезло.

Второй тайм тоже был очень тяжелым. «Вердер» – команда мощная и опытная, и в то время она очень хорошо играла. Мы могли выиграть, могли проиграть, но мы все делали для победы. И Луческу был нацелен на победу. Мы забили очень красивый гол: Дарио отдает передачу Жадсону, и тот забивает. И я уже не подлетел. Когда мы забили второй гол, я вспомнил, как начал аплодировать после первого гола и мы пропустили. Второй гол мы забили – я уже сижу молча, как будто ничего не произошло. Мы должны были забить еще один гол – у Виллиана был очень хороший момент, он должен был забивать. Не забил. А потом нас прижали в конце, и даже гол забили после нарушения правил. У меня пульс 180, переживаешь, волнуешься, две минуты идут, как два года. Когда добавляют две минуты, кажется, что часы остановились, время стоит.

Если вы помните, до финала все игры я до конца не досматривал, всегда бегал по улицам, где бы это ни было – в Марселе, Киеве или Донецке. Второй тайм я никогда не досматривал – у меня сил не хватало оставаться на стадионе. В Стамбуле я был до конца, до самой последней секунды. И точно я не планировал выйти к команде и поздравить ее. Вышел потому, что мы все вместе работали на эту победу: тренерский штаб, игроки, массажисты, врачи, весь менеджмент клуба. Мы все работали на эту победу. И, конечно, мы хотели вместе отпраздновать эту победу на поле. Все хотели поздравить друг друга. Я хотел поздравить футболистов, тренеров, они хотели поздравить меня. Это было прекрасно. Это была очень и очень красивая и яркая игра, и все наши болельщики были счастливы. Конечно, в каждой нашей победе огромная заслуга наших болельщиков. Это была наша общая победа, потому что мы все мечтали победить.

Я помню донецкий аэропорт. Там вообще не было видно, где начало, где конец, – везде болельщики, все шли пешком в аэропорт, никто не спал. Только матч закончился, и все пешком идут в аэропорт, чтобы встретить и поздравить команду. За нас переживала тогда вся Украина. И это очень важно. Те минуты я буду помнить всегда. Я сейчас говорю, а у меня дрожь по телу. Незабываемые те минуты. Такой исторический день 20 мая: «Шахтер» – обладатель Кубка УЕФА. И мы очень сильно работали на эту победу. Мы верили и работали. И самое главное – мы добились этой победы.