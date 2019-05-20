В полиции рассказали о нарушениях на блокпостах Донетчины. Новости

На блокпостах Донетчины с начала года пресечено более 900 правонарушений. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«За 4 месяца через блокпосты прошло более 26 тыс. грузовиков, больше 960 тыс. легковых автомобилей и более 2 млн граждан. Осмотр транспорта и грузов, проверка документов водителей и пассажиров спасли не одну жизнь. Полицейские обнаружили 930 правонарушений. Блокировано 17 попыток вывоза нелегального оружия и боеприпасов. В частности, в Славянске полиция остановила автомобиль, в котором транспортировали в Харьковской гранаты и патроны. Все опасные предметы изъяты», – говорится в сообщении.

«Правоохранители задокументировали 64 факта в сфере оборота наркотических и психотропных средств. Задержаны 95 человек, которые скрывались от суда и следствия. Кроме того, изъято 74 мобильных телефона, которые находились в розыске», – добавили в полиции.

В ведомстве напомнили, что для безопасности граждан на территории Донецкой области функционируют стационарные и мобильные блокпосты.

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