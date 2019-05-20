На Донетчине в пруду утонул ребенок. Новости

Сегодня, 20 мая, в Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) в пруду утонула девочка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«20 мая в 13:39 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на городском пруду №2 в г. Покровск Донецкой области произошел несчастный случай на воде. Спасатели 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, выяснили, что во время отдыха на воде начала тонуть девочка, 2007 года рождения», – говорится в сообщении.

После обследования места происшествия спасатели извлекли из воды на берег тело утонувшего ребенка.

От Главного управления привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Читайте также: