Луганщина: Как восстанавливают гражданскую инфраструктуру (Фото). Новости

В Луганской области на прошедшей неделе был проведен ряд ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что на прошлой неделе совместно со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ обеспечено выполнение плановых ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Так, 15 мая проведены обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы на магистральном водопроводе «НОД2 – Попасная» в районе населенного пункта Попасная.

Кроме того, 17 мая специалисты Луганского энергетического объединения (ЛЭО) завершили ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередачи Золотое-2 – поселок Катериновка (Попаснянский р-н).

18 мая проведены обследование на взрывоопасные предметы и ремонтно-восстановительные работы воздушной линии электропередач в районе населенного пункта Золотое-4.

«К сожалению, данные работы по восстановлению инфраструктуры удается выполнять только в Луганской области. Оккупационная администрация в Донецкой области предоставила гарантии безопасности только на обеспечение работ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), во время плановых работ обеспечивался безопасный проезд работников рабочей смены до станции и обратно и доставка химических материалов», – отмечается в сообщении.

«Украинская сторона СЦКК призывает оккупационную администрацию и вооруженные формирования Российской Федерации соблюдать установленный бессрочный режим "Тишина" на всей линии боевого соприкосновения и не препятствовать проведению запланированных ремонтно-восстановительных работ», – резюмируется сообщение.

Читайте также: