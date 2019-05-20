Количество переселенцев в Украине снова выросло. Новости

В Украине по состоянию на сегодня, 20 мая, учтены 1 млн 379 тыс. 987 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 13 мая в Украине были учтены 1 млн 378 тыс. 532 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 1 тыс. 455 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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