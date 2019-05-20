В «ЛНР» в ДТП пострадала молодая женщина. Новости

В неподконтрольном украинским властям Краснодонском районе Луганской области в ДТП пострадала женщина, упав с мотоцикла. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что авария произошла 18 мая. «В Краснодонскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести госпитализирована гражданка 1986 года рождения», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения женщина получила в результате ДТП, упав с мотоцикла «Ява» под управлением гражданина 1984 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство помещено на стоянку временного задержания. Проводится проверка», – заявили в «полиции».