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В «ЛНР» нашли тайник с оружием и боеприпасами (Фото). Новости

В «ЛНР» нашли тайник с оружием и боеприпасами (Фото)

20.05.19 20:56dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В 3 км от неподконтрольного украинским властям Александровска (Луганская обл.) в сторону Металлиста был выявлен замаскированный тайник с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия в данном тайнике обнаружены и изъяты:

  • автомат АКСУ калибра 5,45-мм;
  • магазины к автомату Калашникова – 2 шт.;
  • огнеметы «МРО-А» – 2 шт.;
  • огнеметы РПО «Шмель», – 2 шт.;
  • самодельные минометы – 2 шт.;
  • мины осколочные, калибра 82-мм – 9 шт.;
  • корпус гранаты Ф-1 – 3 шт.;
  • корпус гранаты РГД-5 – 3 шт.;
  • корпус гранаты РГН – 1 шт.;
  • запалы – 7 шт.;
  • патроны калибра 5,45-мм – 1650 шт.

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