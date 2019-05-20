В «ЛНР» нашли тайник с оружием и боеприпасами (Фото). Новости

В 3 км от неподконтрольного украинским властям Александровска (Луганская обл.) в сторону Металлиста был выявлен замаскированный тайник с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия в данном тайнике обнаружены и изъяты: