В «ЛНР» нашли тайник с оружием и боеприпасами (Фото). Новости

В 3 км от неподконтрольного украинским властям Александровска (Луганская обл.) в сторону Металлиста был выявлен замаскированный тайник с огнестрельным оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия в данном тайнике обнаружены и изъяты:
- автомат АКСУ калибра 5,45-мм;
- магазины к автомату Калашникова – 2 шт.;
- огнеметы «МРО-А» – 2 шт.;
- огнеметы РПО «Шмель», – 2 шт.;
- самодельные минометы – 2 шт.;
- мины осколочные, калибра 82-мм – 9 шт.;
- корпус гранаты Ф-1 – 3 шт.;
- корпус гранаты РГД-5 – 3 шт.;
- корпус гранаты РГН – 1 шт.;
- запалы – 7 шт.;
- патроны калибра 5,45-мм – 1650 шт.
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