На Донетчине торговцу опиумом грозит до 10 лет тюрьмы. Новости

На Донетчине будут судить наркозависимого торговца опием. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, в отношении мужчины в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, если предметом таких действий были особо опасные наркотические средства) Уголовного кодекса Украины.

«45-летний житель с. Георгиевка Марьинского района, будучи наркозависимой лицом, занимался незаконным изготовлением и сбытом особо опасного наркотического средства – опия ацетилированного на территории г. Курахово Донецкой области», – говорится в сообщении.

После документирования незаконной деятельности – факта продажи «товара» оперативному покупателю, злоумышленник был задержан в феврале 2019 года.

«За наркотическую жидкость, которая находилась в медицинском шприце объемом 20 мл, мужчина получил денежные средства в размере 2 тыс. грн. В ходе обыска по месту временного проживания обвиняемого, где он находился с разрешения знакомого, обнаружено и изъято изготовленное им наркотическое вещество, которое он хранил для личного употребления», – сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование завершено. Максимальное наказание, которое грозит, наркоторговцу, до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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