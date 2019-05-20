Социальный автобус: Какие маршруты действуют для жителей прифронтового Донбасса. Новости

В Донецкой и Луганской областях для людей, проживающих в «изолированных» населенных пунктах вдоль линии разграничения, работает социальный транспорт – бесплатные автобусы. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook.

«АДРА Украина продолжает реализацию проекта "Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины". В рамках проекта осуществляет свою деятельность социальный транспорт – бесплатные автобусы. Для людей, проживающих в "изолированных" населенных пунктах вдоль линии разграничения, это единственная возможность получить социальные, медицинские и другие жизненно важные услуги», – говорится в сообщении.

Как сообщается, с мая 2018 года преимуществами социального транспорта воспользовались 2 200 жителей отдаленных населенных пунктов.

Так, по состоянию на май 2019 года действуют следующие маршруты:

Луганская область:

Сизое – Болотенное – Станица Луганская (дважды в месяц, по запросу). Лобачево – Счастье (1 раз в неделю, в четверг). Лопаскино – Новойдар (дважды в месяц, по запросу). Золотое-3 – Попасная (1 раз в неделю, по запросу Попаснянского районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Аист»).

Донецкая область:

Пески-2 – Бахмут (дважды в месяц, по запросу). Тарамчук – Парасковеевка – Марьинка – Курахово (дважды в месяц, по запросу). Славное – Марьинка – Курахово (дважды в месяц, по запросу). Лебединское – Мариуполь (1 раз в неделю, в пятницу). Бердянское – Мариуполь (1 раз в неделю, в среду). Черненко – Мариуполь (дважды в месяц, по запросу).

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