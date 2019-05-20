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Социальный автобус: Какие маршруты действуют для жителей прифронтового Донбасса. Новости

Социальный автобус: Какие маршруты действуют для жителей прифронтового Донбасса

20.05.19 19:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / АDRA Ukraine

В Донецкой и Луганской областях для людей, проживающих в «изолированных» населенных пунктах вдоль линии разграничения, работает социальный транспорт – бесплатные автобусы. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Благотворительная организация «АДРА Украина» (ADRA Ukraine) на своей странице в Facebook.

«АДРА Украина продолжает реализацию проекта "Восстановление жилья и оказание необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины". В рамках проекта осуществляет свою деятельность социальный транспорт – бесплатные автобусы. Для людей, проживающих в "изолированных" населенных пунктах вдоль линии разграничения, это единственная возможность получить социальные, медицинские и другие жизненно важные услуги», – говорится в сообщении.

Как сообщается, с мая 2018 года преимуществами социального транспорта воспользовались 2 200 жителей отдаленных населенных пунктов.

Так, по состоянию на май 2019 года действуют следующие маршруты:

Луганская область:

  1. Сизое – Болотенное – Станица Луганская (дважды в месяц, по запросу).
  2. Лобачево – Счастье (1 раз в неделю, в четверг).
  3. Лопаскино – Новойдар (дважды в месяц, по запросу).
  4. Золотое-3 – Попасная (1 раз в неделю, по запросу Попаснянского районного центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Аист»).

Донецкая область:

  1. Пески-2 – Бахмут (дважды в месяц, по запросу).
  2. Тарамчук – Парасковеевка – Марьинка – Курахово (дважды в месяц, по запросу).
  3. Славное – Марьинка Курахово (дважды в месяц, по запросу).
  4. Лебединское – Мариуполь (1 раз в неделю, в пятницу).
  5. Бердянское – Мариуполь (1 раз в неделю, в среду).
  6. Черненко – Мариуполь (дважды в месяц, по запросу).

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