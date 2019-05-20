В Северодонецке ЦПАУ изменил режим работы. Новости

В Североднецке (Луганская обл.) изменился график работы Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
«Внимание! Изменен график работы Центра предоставления административных услуг в г. Северодонецке. По четвергам Центр предоставления административных услуг в г. Северодонецк работает с 9:30 до 20:00», – сказано в сообщении.
Напомним, Центр предоставления административных услуг в г. Северодонецк расположен на бул. Дружбы Народов, 32. С понедельника по среду он работает с 8:30 до 15:30, в пятницу – с 8:30 до 15:00, выходные – суббота, воскресение.
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