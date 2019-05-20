«Под движением»: Начат капремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» (Фото). Новости

В Донецкой области разворачиваются работы по капремонту национальной трассы Н-08 по маршруту Запорожье – Мариуполь. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

«Восстановление крайне важной для региона транспортной артерии предусматривает выполнение комплекса работ», – говорится в сообщении.

Так, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения проект включает:

восстановление проезжей части с усилением дорожной одежды (с доведением параметров продольного профиля существующей дороги с нормативными на расчетную скорость 90 км / ч., а именно устройство переходно-скоростных полос, корректировку поперечного уклона виражей для обеспечения «плавного вхождения в повороты»);

переустройство существующих коммуникаций под дорожной насыпью;

ремонт изношенных водопропускных труб (построенных в течение 1963-1971 гг.) с удлинением некоторых искусственных сооружений в местах расширения земляного полотна;

демонтаж старых и установку новых автопавильонов с устройством заездных карманов и остановочных площадок;

установку новых технических средств организации дорожного движения (знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения) и нанесение горизонтальной дорожной разметки и тому подобное.

«Уважаемые водители! На объекте капремонта работает тяжелая дорожная спецтехника! Работы выполняются "под движением"! Будьте крайне внимательны за рулем: выполняйте требования временных дорожных знаков и учитывайте сигналы регулировщиков!», – призывают в облавтодоре.

Напомним, в 2019 году на ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн.

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