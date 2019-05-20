«Под движением»: Начат капремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» (Фото). Новости

В Донецкой области разворачиваются работы по капремонту национальной трассы Н-08 по маршруту Запорожье – Мариуполь. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.
«Восстановление крайне важной для региона транспортной артерии предусматривает выполнение комплекса работ», – говорится в сообщении.
Так, для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения проект включает:
- восстановление проезжей части с усилением дорожной одежды (с доведением параметров продольного профиля существующей дороги с нормативными на расчетную скорость 90 км / ч., а именно устройство переходно-скоростных полос, корректировку поперечного уклона виражей для обеспечения «плавного вхождения в повороты»);
- переустройство существующих коммуникаций под дорожной насыпью;
- ремонт изношенных водопропускных труб (построенных в течение 1963-1971 гг.) с удлинением некоторых искусственных сооружений в местах расширения земляного полотна;
- демонтаж старых и установку новых автопавильонов с устройством заездных карманов и остановочных площадок;
- установку новых технических средств организации дорожного движения (знаков, сигнальных столбиков, металлического барьерного ограждения) и нанесение горизонтальной дорожной разметки и тому подобное.
«Уважаемые водители! На объекте капремонта работает тяжелая дорожная спецтехника! Работы выполняются "под движением"! Будьте крайне внимательны за рулем: выполняйте требования временных дорожных знаков и учитывайте сигналы регулировщиков!», – призывают в облавтодоре.
Напомним, в 2019 году на ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн.
Читайте также:
- На ремонт трассы «Запорожье – Мариуполь» выделено 1 млрд грн, – Гройсман
- В Запорожской области ремонтируют дорогу на Мариуполь (Фото)
- Стратегическая, но в плачевном состоянии: Гройсману напомнили о дорогах Мариуполя
- На Донетчине ремонтируют трассу «Мариуполь - Запорожье» (Фото)
- На Донетчине восстановлено более 10 км национальной трассы «Запорожье – Мариуполь»
- Дорогу Запорожье-Мариуполь построят за деньги, выделенные Германией
- Дороги Донетчины: В Укравтодоре отчитались, что отремонтировали в 2018 году
- На восстановление дорожной сети Донетчины будет направлено более 1,6 млрд грн, – Омелян
- При участии ЕС: На Донетчине может появиться новая дорога Мариуполь – Бердянск
Комментарии