Пенсии ВПЛ: Нужно ли пересекать линию разграничения каждые 60 дней. Новости

В правилах получения социальных выплат и пенсий внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) пока нет никаких изменений, их могут отменить в случае пребывания ВПЛ на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса более 60 дней. Об этом рассказала юрист общественной организации «Донбасс SOS» Мария Красненко.

«Почему-то в последнее время к нам начали поступать звонки относительно отмены этого положения. К сожалению, никаких изменений в данном вопросе нет», – сказала она.

«Законопроект или какой-то другой документ регулирования относительно выплат пенсий на временно оккупированной территории не принят, поэтому и дальше действителен закон Украины об обеспечении прав и свобод ВПЛ, который предусматривает ограничение в 60 дней», – сообщила юрист.

Она отметила, что в случае, если переселенцы пребывают на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей более 60 дней, справка ВПЛ будет аннулирована. «Соответственно, будут отменены все выплаты социальной помощи, а также пенсии. Не забываем об этом. Это является очень важным аспектом в получении выплат», – акцентировала правозащитница.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: