Премьер-министр Украины подает в отставку. Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял решение подать в отставку. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 20 мая, во время своего брифинга в Киеве.

«Сегодня новоизбранный президент принял присягу. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия», – напомнил он.

Премьер-министр Украины отметил, что правительство должно уходить в отставку после избрания нового состава Верховной Рады, а не по требованию президента. «Но я принял для себя решение подать в отставку в среду, сразу после проведения очередного заседания правительства», – заявил Гройсман.

«Хочу также подчеркнуть, что за три года работы правительства мне абсолютно не стыдно за то, что нам удалось сделать, и насколько мы адекватно реагировали на те вызовы и кризисы, которые перед нами стояли... На сегодня страна в хорошем состоянии. У нас есть золотовалютные резервы в размере более 20 млрд долл. Мы имеем на едином казначейском счету 57 млрд грн. За это время нам удалось принять ряд важных фундаментальных решений», – добавил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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