Корь на Донетчине: За неделю заболели 60 человек. Новости

В Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации.

По данным медиков, наибольшее количество заболевших корью – в Краматорске, где за этот период зафиксировано 32 случая.

«Продолжается регистрация кори в Донецкой области. За 20 неделю зарегистрировано 60 случаев кори: по 1 случаю – в Доброполье, Селидово, Торецке (до переименования – Дзержинск), Волновахском, Марьинском и Славянском районах, 2 случая – в Дружковке, по 3 случая – в Константиновке и Константиновском районе, Славянске, Мариуполе, 5 случаев – в Бахмуте (до переименования – Артемовск) и Бахмутском районе, 6 случаев – в Покровском районе, 32 случая – в Краматорске», – говорится в сообщении.

Уточняется, что для стабилизации эпидемической ситуации составлены планы мероприятий по локализации и ликвидации очагов.

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