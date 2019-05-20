Зеленский поговорил с президентом Грузии о Донбассе. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствовала на его инаугурации. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

«Почему наша команда пошла в политику? Вызов номер один для нас – прекращение огня на востоке, где ежедневно гибнут наши люди», – заявил Зеленский.

По его словам, Украина продолжит последовательный внешнеполитический курс, направленный на восстановление суверенитета и территориальной целостности и дальнейшее развитие европейской и евроатлантической интеграции. Также глава государства подчеркнул, что одним из вызовов для Украины является победа над коррупцией: «В этом вопросе опыт Грузии является для нас примером».

Лидеры Украины и Грузии также обсудили направления развития двусторонних отношений между странами и выразили уверенность в дальнейшем углублении стратегического партнерства. «Всех нас ждет еще один вызов – выборы в Европарламент. Мы должны объединить позиции Украины и Грузии в курсе на евроинтеграцию и членство в НАТО», – сказала президент Грузии.

Кроме этого, Саломе Зурабишвили пригласила Владимира Зеленского посетить Грузию с официальным визитом.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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