Органы соцзащиты продолжают проверки мест проживания переселенцев, что является нарушением, – мониторы омбудсмена. Новости

Мониторами уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека установлены системные нарушения права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий и других государственных пособий за прошлый период, в связи с отсутствием соответствующего механизма, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины (КМУ). Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, сотрудники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата осуществили мониторинговый визит в Управление социальной защиты населения Броварской райгосадминистрации и Броварского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, Броварского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи и Службы по делам детей Броварской РГА.

Как сообщается, на момент проверки на учете в Броварском объединенном управлении ПФУ в Киевской области находится 1 923 пенсионера из числа ВПЛ, из них 274 человека (14,24%) – не получают пенсионные выплаты, которые по разным причинам были приостановлены, 526 лицам (27,35 %) ВПЛ не выплачена пенсия за прошлый период.

Также установлено, что органы социальной защиты населения продолжают проверки фактического места проживания ВПЛ, что является нарушением решения Окружного административного суда г. Киева от 29.06.2017 г., вступившего в законную силу 04.07.2018 г. «В связи с этим будет направлено письмо реагирования в Министерство социальной политики Украины относительно принятия соответствующих мер по скорейшему приведению в соответствие постановления КМУ №365*», – говорится в сообщении.

Как отмечается, 25 детям числа ВПЛ Службой по делам детей Броварской РГА установлен статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, в соответствии с Порядком предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, утвержденного постановлением КМУ от 05.04.2017 г. № 268. «Специалистами Броварского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проведена оценка потребностей таких детей и членов их семей. Однако эффективной работы, а именно оказания психологической помощи, социального сопровождения указанных категорий лиц не обеспечивается, о чем непосредственно будет указано руководству Центра в соответствующем отчете», – подытожили в пресс-службе омбудсмена.

* Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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