Красный Крест передал в Луганскую средства для обеззараживания воды. Новости

Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) в понедельник, 20 мая, передали спасателям Луганщины средства для обеззараживания воды.
Отмечается, что 8,5 г этого вещества превращает 1 л технической воды в питьевую. Одной таблетки достаточно на 10 литров. По словам специалиста по связям с общественностью МККК Елены Лошаковой, передаваемой партии хватит на обеззараживание 200 тыс. л воды.
«Мы надеемся, что это позволит обеспечить людей вдоль линии разграничения питьевой водой в случае чрезвычайной ситуации. Мы понимаем, что питьевая вода и доступ к питьевой воде – это базовая потребность. Для нас – это один из приоритетов в нашей работе. Мы постоянно сотрудничаем с теми структурами, которые могут помочь обеспечить людей питьевой водой. Это и Попаснянский водоканал. Он поддерживается нами с начала конфликта. Это и донации реагентов для очищения, донация тем, что позволяет им отремонтировать сеть», – отметила она.
Как пояснил спикер ГСЧС Украины в Луганской области Александр Чалый, такая помощь очень важна для спасателей, потому что они постоянно оказывают помощь населению в подвозе питьевой воды. «Мы можем подвозить только техническую воду, что мы периодически и делаем. Теперь мы сможем также раздавать это средство населению, они смогут превращать ту воду, которую мы подвозим, в питьевую», – сказал он.
Воду людям спасатели Луганщины развозят людям в цистернах емкостью 4 тыс. л, чтобы сделать ее питьевой, понадобится 400 таблеток реагентов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»
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