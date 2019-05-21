Последнее у людей заберут: В «ДНР» обсуждают обещанные кредиты. Новости

В «ДНР» обещают начать кредитование местных жителей, деньги занимать будет «центральный республиканский банк». Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «глава ЦРБ ДНР» Андрей Петренко.

«На сегодняшний день сформированы подразделения, которые должны начинать сопровождать процесс кредитования в ЦРБ. По нашим оценкам, где-то к концу лета мы надеемся, что поставим на поток первый этап кредитования», – заявил он.

«На данный момент заканчиваются организационно-правовые мероприятия, на финальной стадии по направлению кредитования», – сказал Петренко.

В социальных сетях большинство местных жителей отнеслись к такой новости скептически:

Вадим: «С такими зарплатами только кредит брать»;

Василий: «В первую очередь необходимо рабочие места создавать»;

Андрей: «Бегом все бегут...»;

Олег: «Я на клубнику ипотеку возьму»;

Натали: «Возьмем, чтобы закрыть огурцы да помидоры… И то, хоть клубники наедитесь, я в прошлом году только попробовала. А потом до следующего года будете долги отдавать, есть картошку, а может и на нее кредит придется брать»;

Славик: «Будут загонять народ в кабалу»;

Юрий: «Под залог чего будут давать? Недвижимости? Авто? Свободы? Отберут последнее и сделают рабами тех, кто вовремя не расплатится».

Алексей: «Последнее у людей заберут»;

Александр: «Это же не значит, что сразу надо идти и брать, это говорит о том, что теперь такая услуга доступна, между прочим впервые за все время, а в жизни разные ситуации бывают»;

Санёчек: «Дадут кредит, а потом не дадут возможность его отдать. И отожмут жилье».

Напомним, что на сегодняшний день в «ДНР» действует только один банк – «центральный республиканский банк», который по сути не является полноценным финансовым учреждением.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года в «ДНР» некая финансовая компания «Рост» начала выдачу потребительских кредитов населению. Для частных лиц предлагаются кредитные карты, которыми можно расплачиваться в 700 магазинах «республики». Наличные средства с карт снять нельзя. Кредит по карте выдается на 12 месяцев под 36% годовых. При этом к заемщикам выдвигается ряд ограничений: от «постоянной регистрации на территории Донецкой народной республики» до «иметь стационарный рабочий телефон».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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