Отдали деньги «следователям»: Три жительницы Покровского района потеряли более 20 тыс. грн. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) за минувшие выходные три жительницы потеряли все свои сбережения «спасая родственников от тюрьмы». Пострадавшие перечислили на счета псевдоследователей больше 20 тыс. грн. Сейчас правоохранители разыскивают мошенников. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, в Селидово правоохранители зарегистрировали два заявления от женщин, которые пожаловались, что неизвестные лица выманили у них деньги. Как выяснилось, и пенсионерке из поселка Цукурино и жительнице Новогродовки звонили незнакомцы, представлялись следователями и сообщали, что их родственники избили человека и за это могут сесть в тюрьму. Далее мошенники предлагали свои «услуги в решении этих вопросов» и называли цену и банковские реквизиты для оплаты. Обе женщины соглашались на предложенные условия и переводили деньги псевдоследователям, а уже потом звонили своим родственникам и узнавали, что ничего подобного с ними не случалось.

От такой же «легенды» пострадала и жительница Мирнограда (до переименования – Димитров). 62-летняя женщина, услышав, что ее сыну грозит тюремное заключение за нанесение тяжких телесных повреждений неизвестному мужчине, поспешила на «спасение сыну от тюрьмы» и перевела мошеннику 7 тыс. 400 грн. В тот же день родственник сам позвонил матери и выяснилось, что все это было выдумкой преступника, который назвался полицейским.

«По всем фактам полицейскими открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает для злоумышленников наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет», – говорится в сообщении.