Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем, – Зеленский. Новости

Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский принял представителей администрации Соединенных Штатов Америки и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщается, Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. «США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», – заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также поблагодарил США за помощь в сфере безопасности.

Президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине. «У нас есть очень хороший пример – это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня на Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности», – сказал Зеленский.

Также сообщается, что Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за поздравления и выразил надежду на встречу в ближайшее время. «Глава государства также подчеркнул важность дальнейшего комплексного развития украинского-американского стратегического партнерства, прежде всего, путем реализации взаимовыгодных программ сотрудничества в энергетической сфере и углубления взаимодействия в сфере безопасности», – рассказали в пресс-службе.

С американской стороны во встрече участвовали члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри – специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде сегодня, 20 мая, на торжественном заседании новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принял присягу украинскому народу и официально вступил в должность главы государства. Он также заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы.

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