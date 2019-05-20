В Украине за неделю корью заболели почти 2 тыс. человек. Новости

В Украине с начала этого года корью заболели почти 50 тыс. человек. Только за минувшую неделю зарегистрировано почти 2 тыс. новых случаев заболевания корью. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья Украины.

По информации ЦОЗ, в течение 20-й недели этого года корью заболели 1 935 человек – 1 035 взрослых и 900 детей.

Так, со 9 по 16 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (358 больных: 265 взрослых и 93 ребенка), Киеве (208: 116 взрослых и 92 ребенка), Киевской (138 больных: 74 взрослых и 64 ребенка), Тернопольской (119: 46 взрослых и 76 детей) и Львовской областях (112: 32 взрослых и 80 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 года по 16 мая 2019 года) корью заболели 49 288 человек – 23 240 взрослых и 26 048 детей. От осложнений кори умерли 17 человек.

«Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли», – сказано в сообщении.

Как уточнили медики, все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 16 мая в Украине было 901 437 доз.

В ЦОЗ напомнили, что прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Напомним, в Донецкой области за минувшую неделю были зарегистрированы 60 случаев заболевания корью.

Читайте также: